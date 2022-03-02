В Одессе работают травмпункты – адреса

Во всех районах Одессы функционируют травматологические пункты.
Как информируют в мэрии города, травмпункты работают без выходных в режиме 24/7.
Адреса травмпунктов:
- городская больница №1 (ул. Мясоедовская, 2);
- городская больница №5 (ул. Троицкая, 38);
- городская больница №10 (ул. Маршала Малиновского, 61А);
- городская больница №11 (Академика Воробьева, 5Г);
- консультативно диагностический центр №29 (пр. Добровольского, 100).
В пунктах готовы оказывать всю необходимую травматологическую помощь.
Фото: КЕКС
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