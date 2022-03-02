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В Одессе работают травмпункты – адреса

В Одессе работают травмпункты – адреса

Во всех районах Одессы функционируют травматологические пункты.

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Как информируют в мэрии города, травмпункты работают без выходных в режиме 24/7.

Адреса травмпунктов:

  • городская больница №1 (ул. Мясоедовская, 2);
  • городская больница №5 (ул. Троицкая, 38);
  • городская больница №10 (ул. Маршала Малиновского, 61А);
  • городская больница №11 (Академика Воробьева, 5Г);
  • консультативно диагностический центр №29 (пр. Добровольского, 100).

В пунктах готовы оказывать всю необходимую травматологическую помощь.

Фото: КЕКС

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Редакция ПРОФИЛЬ

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