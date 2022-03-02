В Одессе работают травмпункты – адреса

Как получить компенсацию за травму в гололед Можно ли возместить расходы на лечение, если поскользнулся зимой на улице и сломал руку? Звучит фантастично, но каждый человек имеет право получить деньги за свою травму. ПОДРОБНЕЕ

Одесситам рассказали, как не стать жертвой гололеда и напомнили адреса трамвпунктов Сегодня, 29 декабря 2021 года, в Одессе снова ожидается такое неприятное явление, как гололед. Одесские медики напоминают горожанам о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении по улицам города. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе солдат-срочник выбросился из окна Вечером 28 сентября в воинской части Национальной гвардии Украины 3012 из окна 4 этажа казармы выпрыгнул солдат срочной службы. ПОДРОБНЕЕ

Страсти по поликлинике: размышления у парадного подъезда Несколько дней назад, открывая двери любимой кошке, я въехала пальцем ноги в наличник. Палец здорово разболелся, и я поняла, что визита к врачу не миновать. Нужно сказать, что я живу по соседству с поликлиникой №1, и поэтому особой проблемы в том, чтобы получить консультацию врача, не видела. ПОДРОБНЕЕ