В Одессе пылал ресторан в торговом центре (фото, видео)

На одесском поселке Котовского произошел пожар.
На улице Семена Палия загорелся ресторан Slow Piggy в торговом центре “Экватор”.
Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает odessa.online.
По информации источников издания dumskaya.net в ГСЧС, воспламенилась вентиляционная шахта.
На фото свидетелей видно, как в трубе вытяжки образовался огненный поток.
Пожарные прибыли спустя десять минут после начала возгорания и оперативно потушили пламя.
Никто не пострадал.
По словам жильцов многоэтажки, примыкающей к торговому центру, в парадных стоит едкий запах гари.
Причины пожара выясняют правоохранители.
Фото: odessa.online
Видео: Уси Онлайн from @huevaia_odessa
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