В Одессе пылал ресторан в торговом центре (фото, видео)

На улице Семена Палия загорелся ресторан Slow Piggy в торговом центре “Экватор”.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает odessa.online.

По информации источников издания dumskaya.net в ГСЧС, воспламенилась вентиляционная шахта.

На фото свидетелей видно, как в трубе вытяжки образовался огненный поток.

Пожарные прибыли спустя десять минут после начала возгорания и оперативно потушили пламя.

Никто не пострадал.

По словам жильцов многоэтажки, примыкающей к торговому центру, в парадных стоит едкий запах гари.

Причины пожара выясняют правоохранители.

Фото: odessa.online

Видео: Уси Онлайн from @huevaia_odessa

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