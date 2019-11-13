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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе путешественницу с наркотиками в косметичке могут освободить за 60 тысяч гривен

В Одессе путешественницу с наркотиками в косметичке могут освободить за 60 тысяч гривен

28-летняя девушка летала в Голландию и купила в Амстердаме каннабис.

Наркотическое средство, которое считают особо опасным, путешественница положила в косметичку и так повезла домой.

Об этом сообщает пресс-служба Приморского районного суда Одессы.

Путница возвращалась в Украину с несколькими пересадками. Сначала добралась до Вены, потом прибыла в Польшу, а оттуда уже вылетела рейсом Варшава-Одесса.

Провезти наркотики в нашу страну девушке удалось, но их заметили, когда та проходила таможенно-пограничный контроль. Каннабис у нее конфисковали, а на следующий день задержали и саму контрабандистку.

“Наркокурьершу” заключили под арест и сообщили ей о подозрении. Девушку за контрабанду наркотиков могли посадить на срок от пяти до десяти лет.

Но на суде ей сделали поблажку. Путешественницу отправили в СИЗО на два месяца. При этом у девушки есть возможность выйти на свободу, если за нее внесут залог в размере 61,5 тысяч гривен.

Фото: Приморский районный суд Одессы

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