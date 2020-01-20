В Одессе птица задержала самолет на Вену

Об этом пишет dumskaya.net.

Когда воздушное судно по направлению из Вены уже подходило к Одессе, случилось непредсказуемое. В один из двигателей самолета случайно попала птица.

К счастью, борт в одесском аэропорту смог приземлиться без проблем. Однако вылететь обратно в Вену получилось на десять часов позже запланированного времени.

Пришлось тщательно осмотреть двигатель, убедиться, что там нет повреждений, а после проверить двигатели, запустив их на земле.

Фото: img.gazeta

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