В Одессе проверяют состояние старых домов рядом с новостроями (видеокомментарий)

Жилищно-коммунальные сервисы департамента городского хозяйства начали проведение мониторинга домов старого фонда, в непосредственной близости от которых уже построены, строятся или в перспективе могут быть возведены новострои. Поручение подписал исполняющий обязанности заместителя городского головы-директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

В настоящее время сотрудники ЖКС проводят визуальный осмотр домов ветхого фонда на предмет наличия трещин в несущих конструкциях. В случае их обнаружения устанавливаются «маяки», которые показывают наличие или отсутствие проблем на данном объекте. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Как пояснил Дмитрий Жеман, «обрушение жилых домов по улицам Торговой и Среднефонтанской показало, что в обоих случаях по соседству были проведены или активно ведутся работы по застройке. В связи с этим мы проводим инвентаризацию ветхих домов в центральной части Одессы».

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