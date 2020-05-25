fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе проверяют состояние старых домов рядом с новостроями (видеокомментарий)

В Одессе проверяют состояние старых домов рядом с новостроями (видеокомментарий)

Жилищно-коммунальные сервисы департамента городского хозяйства начали проведение мониторинга домов старого фонда, в непосредственной близости от которых уже построены, строятся или в перспективе могут быть возведены новострои. Поручение подписал исполняющий обязанности заместителя городского головы-директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

В настоящее время сотрудники ЖКС проводят визуальный осмотр домов ветхого фонда на предмет наличия трещин в несущих конструкциях. В случае их обнаружения устанавливаются «маяки», которые показывают наличие или отсутствие проблем на данном объекте. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Как пояснил Дмитрий Жеман, «обрушение жилых домов по улицам Торговой и Среднефонтанской показало, что в обоих случаях по соседству были проведены или активно ведутся работы по застройке. В связи с этим мы проводим инвентаризацию ветхих домов в центральной части Одессы».

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить