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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе проведут корректировку историко-архитектурного плана города за 3 миллиона

В Одессе проведут корректировку историко-архитектурного плана города за 3 миллиона

Историко-архитектурный опорный план города, который является составной частью Генплана города, был утвержден МинРегионРазвития еще в 2008 году и требует обновления. Об этом сообщается на сайие Одесского горсовета.

Корректировка «Историко-архитектурного опорного плана, проекта зон охраны, определения границ исторических ареалов г. Одессы» предусмотрена Городской комплексной программой сохранения и развития исторического центра города Одессы на 2019-2021 годы.
Тендер был объявлен городским Управлением по вопросам охраны объектов культурного наследия 13 апреля 2020 года в системе публичных закупок ProZorro. Ожидаемая стоимость предмета закупки – 2 794 700 гривен.

Победителю торгов необходимо будет провести анализ градостроительной ситуации в исторических ареалах Одессы и внести изменения, произошедшие за последние 20-30 лет. Кроме того, согласно техзаданию, также следует привести в соответствие с приказами МинКульта перечень памятников Одессы и скорректировать границы территорий исторических ареалов.

Предыдущие торги по «Корректировке «Историко-архитектурного опорного плана, проекта зон охраны, определение границ исторических ареалов г. Одессы», объявленные на февраль нынешнего года, не состоялись.

Начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Павел Остапенко прокомментировал происходящее.

Видео: omr.gov.ua

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