В Одессе пропали две девушки: полиция просит помощи

Любовь Коваль пропала еще 8 августа. Она ушла из дома и ее местонахождение неизвестно. Девушка 2004 года рождения. Предположительно, была одета в черный спортивный костюм.

Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения девушки, в полиции просят позвонить в территориальный отдел полиции по телефонам: (048) -779-47-95, 067-556-18-35 или сообщить по спецлинии «102».

Вторая пропавшая несовершеннолетняя – Полина Подгорная

Она 2007 года рождения. Девочка около восьми часов вечера 14 августа ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост около 160-165 см, длинные светло-русые волосы, голубые глаза, худощавого телосложения.

Была одета: в красную толстовку, черные джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.

Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения девочки, полицейские просят позвонить в территориальный отдел полиции по телефонам: +380 (48) 779 42 88, 0 (95) 020 99 72, или сообщить по спецлинии «102».

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области