В Одессе пропала девушка: полиция проверяет, могли ли она находиться в сгоревшем колледже

Родственники 18-летней девушки обратились в полицию, сообщив, что она с 30 ноября не выходит на связь.

Об этом сообщает ГУ НП Одесской области.

По словам родных, последний раз они общались с девушкой еще 30 ноября.

Полицейские устанавливают связи девушки и проверяют, могла ли она находиться в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в момент пожара.

Фото: Артем Виноградов

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