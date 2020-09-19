В Одессе пройдет джаз-фестиваль под открытым небом: программа

С 25 по 27 сентября в Одессе состоится ХХ Международный джазовый фестиваль «Odessa jazz fest». Юбилейное мероприятие состоится под открытым небом — на сцене Летнего театра, а вход будет бесплатным для всех зрителей.

В юбилейном сезоне главным музыкальным инструментом фестиваля будет рояль, а известные джазовые пианисты представят авторские программы, созданные специально для праздника. Одесситы и гости города услышат фортепиано в разных джазовых стилистиках, жанрах и формах.

Отдельным событием джазового фестиваля станет открытие выставки фотографа Сергея Гевелюка «Весь этот джаз» в арт-галерее Летнего театра (Горсад). В рамках фестиваля также запланированы образовательные программы — два мастер-класса от известных пианистов-виртуозов. Все мастер-классы будут проходить в музыкальной школе №1 (переулок Маяковского, 4/1).

Программа фестиваля Odessa jazz fest

25 сентября

14.00 — мастер-класс пианиста из Швейцарии Лорен Нику

18.00 — выступление Одесского молодежного джаз-оркестра

26 сентября

14.00 — мастер-класс пианиста из Германии Вадима Неселовского

18.00 — концерт участников фестиваля

27 сентября

12.00 — концерт «Дети играют джаз»

18.00 — выступление лауреатов Областной музыкальной премии имени Юрия Кузнецова.

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