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В Одессе пройдет детский кинофестиваль «Чилдрен Кинофест». Как попасть на просмотры?

В Одессе пройдет детский кинофестиваль «Чилдрен Кинофест». Как попасть на просмотры?

С 30 июня по 9 июля 2023 года в Одессе состоится юбилейный, десятый детский кинофестиваль «Чилдрен Кинофест». Посмотреть фильмы конкурсной программы можно будет как в кинотеатрах, так и онлайн бесплатно. Более того, показы пройдут не только в Одессе, а пройдут одновременно в кинотеатрах десяти городов Украины: Киеве, Днепре, Луцке, Львове, Виннице, Житомире, Чернигове, Хмельницком и Полтаве.

Несмотря на войну, программа кинофестиваля будет полноценной, а не ограничится ретроспективными показами. Так, с ноября 2022 года юные режиссеры присылали свои работы для участия в Детском киноконкурсе. Жюри, в составе актрисы Риммы Зюбиной, режиссера Александры Рубан и сценариста Дмитрия Сухолиткого-Собчука выберут лучшие работы объявят победителей 9 июля. Фильм-победитель получает почетный диплом и денежное вознаграждение в размере 10000 гривен, а победители в других номинациях по 5 тысяч гривен.

В международную программу фестиваля вошли семь европейских картин производства Испании, Словении, Дании, Норвегии, Германии и копродукции Нидерландов и Белигии. Украину представляет приключенческое фэнтези «Джура-королевич» о борьбе добра против зла, которую должен возглавить юноша, случайно узнавший, что является потомком славного короля.

фестиваль кино

В Юбилейной программе покажут семь фильмов – победителей прошлых кинофестивалей. Эту подборку можно будет посмотреть онлайн.

За все время от основания в 2014 году событие посетило более 250 тысяч зрителей и зрительниц. С начала Детского киноконкурса на него было подано уже более тысячи работ, 25 из которых стали призерами.

В Одессе показы состоятся в кинотеатре Синема Сити в ТРЦ FontanSky Center (Семафорный переулок, 4). По вопросам регистрации на бесплатные сеансы и бронирование мест для групповых посещений обращайтесь по телефонам: 0674529352; 0970722868 (инициатива «Киномиссия» от ОО «Культпросвет»).

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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