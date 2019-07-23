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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе произошел скандал в инфекционной больнице

В Одессе произошел скандал в инфекционной больнице

Матери с ребенком отказали безплатно предоставлять положенные им лекарства и питание.

Ночью в Городскую клиническую инфекционную больницу по скорой поступила многодетная мать Мария Платонова с полуторагодовалым сыном Тимофеем. Одесситка жалуется, что медперсонал больницы отказывается бесплатно предоставлять лекарства для ее ребенка, а также еду. Об этом «Одесской Жизни» рассказала подруга семьи Неля Мартынюк.

По словам подруги семьи конфликт между медперсоналом и многодетной мамой развился с утра, когда медсестра принесла список лекарства для ребенка:

– В начале дня Марине предоставили список с лекарствами для лечения ангины у ее сына и сказали о необходимости их закупить. Когда она возмутилась, ответили, что нужных лекарств нет в наличии. Они не получают необходимого финансирования. Марина была вынуждена оставить плачущего ребенка и пойти в аптеку. Также им отказали в питании. «Если после других останется пища мы выдадим ее вам, а первые трое суток кормить вас не будут», говорил медперсонал,–  поделилась Неля Витальевна.

По данным департамента здравоохранения Одесского горсовета, Городская клиническая инфекционная больница участвует в Городской муниципальной программе «Здоровье». Согласно этой программы, ургентных больных, привезенных по скорой, в первые трое суток должны бесплатно обеспечивать необходимыми лекарствами. Также по данным Департамента здравоохранения, больницы участвующие в программе, на данный момент в полном объеме обеспечены необходимыми препаратами. Почему же тогда Марине отказали в лекарствах?

Для выяснения обстоятельств мы обратились непосредственно в 19 отделение инфекционной больницы, где лежит многодетная мать с сыном. Вот что нам рассказал заведующий данного отделения Олег Кузминский:

– Мы действительно предоставляем бесплатно лекарства, по определенному перечню, в первые три дня. В данном случае произошло недоразумение. Новая медсестра не заметила наличие одного из прописанных препаратов и попросила маму купить его. Остальные препараты ей сразу выдали бесплатно. Замечу, что антибиотик, который мамочка купила за личные средства стоит не дорого.

В отношении жалоб на отказ в питании, заведующий отделением отметил, что еду заказывают в зависимости от количества больных в отделении. То есть, если пациент попадает в больницу ночью, утром порции на него нет. Как правило, в таких ситуациях подключаются родственники или еда остается от тех, кто выписывается с утра. По словам доктора именно это медсестры и поясняли многодетной маме, а она их не поняла.

На данный момент конфликт между двумя сторонами улажен. Ребенок получает  необходимое лечение, питание и уже через несколько дней сможет отправиться домой.

Напомним, ранее мы писали как работает Городская муниципальная программа «Здоровье».

Фото: culturemeter.od.ua.

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1 комментарий
Галина Полищук
Галина Полищук
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Ирина
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Ирина

Как всё унизительно… Особенно, “пояснение” зав. отделения.

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1 час назад

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