В Одессе проходит «тихая» акция против продажи земли

На Думской площади перед зданием одесской мэрии проходит акция против продажи земли в Украине. Идет сбор подписей.

Акция очень малочисленная. Один из организаторов акции объяснил такую низкую активность тем фактом, что в Одессе сегодня большая беда (пожар в Одесском колледже экономики и права), к тому же — разгар рабочего дня. Сбор подписей, по его словам, будет продолжаться и далее, в том числе и в выходные дни у памятника Дюку.

К половине первого дня, как удостоверился корреспондент «Одесской жизни», свои подписи против продажи земли поставили 136 одесситов.

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