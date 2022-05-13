В Одессе продолжает вакцинация от коронавируса: где сделать прививку?

В Украине продлили срок действия ковид-сертификатов C 5 апреля 2022 года COVID-сертификаты в ДИИ имеют новый срок отображения. Министерство здравоохранения вместе с Министерством цифровой трансформации и НСЗУ приняло решение не удалять из Действия цифровой сертификат о вакцинации против СOVID-19 в течение 545 дней с даты прививки. ПОДРОБНЕЕ

В страны ЕС будут пускать привитых вакциной CoronaVac Совет Евросоюза рекомендует странам ЕС разрешить с 1 марта 2022 года въезд туристам, вакцинированным от ковид любой из вакцин, разрешенных к использованию ВОЗ, а соответственно всех, которые доступны в Украине. ПОДРОБНЕЕ