В Одессе продлили время работы бюветов

Все бюветные комплексы Одессы работают ежедневно с 8:00 до 17:00 часов. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Сервисный центр».
Сейчас в Одессе функционируют 16 бюветов по таким адресам:
- ул. Гераневая;
- просп. Академика Глушко, 1;
- просп. Небесной Сотни, 14;
- 6-я станция Большого Фонтана;
- ул. Просвещения, 1Д (зеленая зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи);
- сквер Михайловский;
- ул. Космонавтов, 17А;
- ул. Ицхака Рабина;
- сквер Прохоровский;
- ул. Инглези;
- ул. Дальницкая, 25;
- просп. Гагарина, 33;
- сквер Мечникова;
- ул. Маршала Говорова;
- сквер Старобазарный;
- ул. Крымская.