В Одессе продлили время работы бюветов

Как работает в Одессе почта? В военное время одесские отделения «Укрпочты» и «Новой почты» изменили график работы.

«Одесская жизнь» рассказывает, как найти ближайшее отделение и продолжат ли почтальоны доставлять пенсии. ПОДРОБНЕЕ

Одесские бюветы опять изменили график работы В связи с введением в Одессе комендантского часа, с сегодняшнего дня, 2 марта, изменился режим работы городских бюветных комплексов.

Об этом сообщает КП «Сервисный центр», передает пресс-служба Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ