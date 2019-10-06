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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе придумали, как бороться с амброзией

В Одессе придумали, как бороться с амброзией

Чиновники одесской мэрии подписали соглашение о сотрудничестве с организаторами проекта “Наш город без амброзии”. Стороны решили объединиться в борьбе с сорняком, из-за которого многие жители региона страдают от аллергии.

Кураторы инициативы намерены создать в ближайшее время специальное мобильное приложение. Туда загрузят интерактивную карту с точками, где растет опасный аллерген.

Карту уже подготовили и нанесли на нее три тысячи мест с амброзией, найденных в этом году.

Амброзию рекомендуют рвать с корнем или скашивать три раза в месяц. Можно обрабатывать ее специальными препаратами или вспахивать землю, где она растет, и сажать на ее месте бобовые культуры.

Фото: flowertimes.ru

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