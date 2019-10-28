В Одессе предложили построить станцию дирижаблей

Идею продвигает некий Михаил Высоков. Его проект претендует на финансирование из Общественного бюджета Одессы.
Петиция с соответсвующей просьбой появилась на платформе Социально активный Гражданин.
Михаил предлагает построить станцию дирижаблей на одесском побережье. Там, согласно его задумке, можно проводить экскурсии, показывая город с высоты птичьего полета.
Помимо дирижаблей, также, по его мнению, есть смысл организовывать полеты на воздушном шаре.
Это, по мнению одессита, прежде всего, повысит туристическую привлекательность города.
Пока за петицию на платформе никто не проголосовал.
Фото: upload.wikimedia.org