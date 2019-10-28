В Одессе предложили построить станцию дирижаблей

Несуществующий ремонт за бюджетные средства: как одесситам узнать, выделялись ли деньги на их дом Общественный активист Олег Михайлик и проект «Карта ремонтов» предложили одесситам узнать точные суммы денег, выделенных на ремонт наших домов. О первых удивительных результатах таких проверок и о том, что делать с этой информацией дальше, узнала и «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Доплатят ли к пенсии по 200 гривен? Недавно в средствах массовой информации появилась новость, что якобы в октябре проиндексируют пенсии. Назвали даже сумму увеличения – 214 гривен. В итоге непроверенная информация прозвучала даже с экрана как минимум одного телеканала. Ждать ли прибавки к пенсии? ПОДРОБНЕЕ

Сквер, стадион, уборная и башня: на общественный бюджет Одессы претендуют четыре проекта На платформе «Социально активный гражданин» продолжается набор проектов от одесситов на Общественный бюджет. Сроки подачи заявок планируют продлить до конца месяца. Пока можно ознакомиться с четырьмя предложениями. Они предполагают улучшения в пределах поселка Котовского. ПОДРОБНЕЕ