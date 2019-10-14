В Одессе предлагают сфотографироваться в “лосином гнезде”

Об этом написал на его страничке в соцсетях директор зверинца Игорь Беляков и поделился фотографиями.

На снимках – огромная конструкция из веток на верхушке сруба ветхого дерева. Туда водрузили деревянную скульптуру лося с большими резными рогами.

“Осторожно! Лосиное гнездо!”, – написал директор зоопарка под фото.

В соцсетях подписчики хвалят креативную выдумку, отмечая неординарное мышление, юмор и любовь к своему делу Игоря Белякова.

Фото: Facebook Игоря Белякова