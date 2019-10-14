В Одессе предлагают сфотографироваться в “лосином гнезде”

Оригинальная фотозона появилась в одесском зоопарке.
Об этом написал на его страничке в соцсетях директор зверинца Игорь Беляков и поделился фотографиями.
На снимках – огромная конструкция из веток на верхушке сруба ветхого дерева. Туда водрузили деревянную скульптуру лося с большими резными рогами.
“Осторожно! Лосиное гнездо!”, – написал директор зоопарка под фото.
В соцсетях подписчики хвалят креативную выдумку, отмечая неординарное мышление, юмор и любовь к своему делу Игоря Белякова.
Фото: Facebook Игоря Белякова