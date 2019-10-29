Исторический дом в Одессе предлагают купить и расширить его площадь

Объявление о продаже появилось на сайте OLX. “Инвестиция. Сердце Одессы. Дворец”, – озаглавили риелторы их предложение. Они предлагают купить здание за 2,5 миллиона долларов.

“Трехуровневый особняк выстроен в одном из самых живописных уголков Одессы рядом с Екатерининской площадью, памятником Дюку, Потемкинской лестницей и улицей Дерибасовской, – написали авторы объявления. – Внутри высокие потолки, мраморные лестницы, лепнина. Идеально подойдет под размещение отеля международного уровня, представительства банка или консульства”.

Площадь здания – 1,57 тыс. кв. м. А как отметили продавцы, у дома еще есть десять соток земли и большой двор. А потому, по их словам, к нему можно запросто что-то пристроить и расширить нынешний размер, причем значительно.

Кстати, дом Поммера – историческое здание, памятник архитектуры местного значения. Его построили в 1894 году. Изначально владельцем был финансист Андрей Поммер. После революции там располагался райком партии.

А уже в 2001 году особняк приобрела инвестиционно-строительная компания “Инкор-групп”. Изначально ее представители выкупили здание с тем, чтобы реставрировать его. Тогда дом немного привели в порядок. Восстановили несколько каминов из фарфора, мозаичный фонарь и перекрасили из серого цвета в ярко-красный с белым и бордовым. Но что с ним делать дальше, видимо, не придумали.

К слову, владельцы уже не впервые пытаются продать особняк. Так, в прошлый раз объявление о его продаже гуляло в сети два года назад.

Фото: olx.ua, mail.archodessa.com, dumskaya.net