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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе после резонанса в соцсетях со скандалом уволили воспитателя детсада (видео)

В Одессе после резонанса в соцсетях со скандалом уволили воспитателя детсада (видео)

В сети во вторник, 17 сентября, появился ролик, снятый во дворе детского сада №224, что на ул. Филатова. На видео видно, как сотрудница учреждения кричит на малыша, дергает его, доводя до истерики, а после насильно усаживает на стул.

При этом педагог понятия не имеет, что все это время ее снимают на камеру.

Становится понятно, что воспитательница решила за что-то наказать ребенка. Пока остальные дети играли, мальчика заставили сидеть на стульчике.

Разгулявшийся в интернете ролик вызвал бурю негодования у пользователей сети. Под видео комментаторы стали писать: мол, не место рядом с детьми педагогам, которые проявляют агрессию и жестокость.

Скандальное видео попалось на глаза начальству в горсовете. Реакция последовала незамедлительно. Уже через какое-то время на странице в  Facebook директор департамента образования Елена Буйневич сообщила о том, что воспитательницу уволили – по статье, за грубое нарушение трудовых обязанностей.

“Такое поведение несовместимо с работой педагога, – написала она. – От имени департамента приношу извинения родителям, спасибо за информацию неравнодушным людям”.

Как отметила Елена Буйневич, директор детсада уже составила по факту инцидента заявление и передаст его правоохранителям.

Фото: akzent.zp.ua

Видео: Дина Самощенко

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