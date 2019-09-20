В Одессе полицейского забросали камнями

Инцидент произошел в Малиновском районе города. Там в отделение забрали хулигана из Харькова, который нарушал в Одессе порядок.

Об этом рассказали в ГУНП в Одесской области. 30-летний мужчина матерился и бушевал на улице. Участковый правоохранитель несколько раз сделал ему замечание.

Сначала мужчина не реагировал, а после набросился на оперативника. Он схватил с земли камни и стал бросать, пытаясь попасть полицейскому в лицо. Злоумышленника задержали.

Ему сообщили о подозрении. За хулиганские действия мужчине грозит ограничение либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: proza.ru