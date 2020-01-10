В Одессе покупатель ушел из магазина в похищенной одежде, оставив там его старые вещи

Курьезный случай произошел в элитной торговой точке в центре Одессы.
Молодой человек, прикинувшись покупателем, взял куртку и пошел ее мерять. Переодевшись, вышел из примерочной и так и ушел в новой вещи из магазина. Взамен в кабинке оставил старую одежду.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Позже администрация магазина увидела происшедшее на записях с камер видеонаблюдения. Вызвали полицию.
Злоумышленника вскоре задержали по приметам. Им оказался 32-летний житель Харькова, ранее судимый за аналогичные преступления.
Он признал свою вину. Куртку к тому моменту мужина успел продать. Ему объявили о подозрении, вору грозит до пяти лет тюрьмы.
Фото иллюстративное: content.onliner.by
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