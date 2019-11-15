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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе показывают работы скандально известного художника Дульфана (фото)

В Одессе показывают работы скандально известного художника Дульфана (фото)

С 14 ноября по 3 декабря в Одесском музее западного и восточного искусства, в галерее “Регтайм” проходит выставка легендарного одесского художника Люсьена Дульфана.

Его работы находятся коллекциях ведущих музеев современного искусства. Он родился в Бишкеке, учился в Одессе, работал в Москве, а в 1990 году уехал в Нью- Йорк, где успешно работает и живет до сих пор. Предыдущая его выставка в Одессе состоялась 30 лет назад, в 1989-м. Говорят, тогда она закончилась скандалом – зрителям сложно было принять творчество художника нонконформиста, и в книге отзывов осталось много нелестных высказываний в адрес художника.

 

Еще одна выставка прошла несколько лет назад в Киеве. Но одесситы до сих помнят и любят Дульфана. Десятки людей на открытии выставки – тому подтверждение. Среди гостей – сокурсники, коллеги, которые пришли встретиться со старым другом, и много молодежи, для которых Дульфан уже почти легенда.

Открытие посетило множество поклонников творчества живописца

Открытие посетило множество поклонников творчества живописца

Центральная тема его творчества – сюжет “Поцелуй Иуды”. В нашем Художественном музее выставлена одна из работ из этой серии. Еще несколько можно будет увидеть в течение двух выставочных недель. Также представлены картины из серии “Мое окно”, ‘Helmet’ и несколько работ конца 60-х – начала 70-х годов, посвященных Одессе.

Излюбленная тема художника - поцелуй Иуды

Излюбленная тема художника – поцелуй Иуды

На выставке можно увидеть и услышать и самого автора – в видео-формате. Приехать в Одессу лично в этот раз у него не получилось.

К сожалению, все работы – это не последние картины автора, а те, что хранились в Киеве, после той самой выставки. Привезти картины из Штатов – очень дорогая и сложная затея.

Куратор выставки Анна Алиева подготовила лекционную программу, которая познакомит одесситов с творчеством Дульфана в контексте Одессы и за ее пределами.

Художник на выставку не приехал, но оставил видеообращение

Художник не смог приехать на выставку лично, но записал для посетителей видеосообщение

Фото автора, gallerynika.com

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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