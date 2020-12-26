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В Одессе покажут поп-ап спектакли в супермаркете (фото)

В Одессе покажут поп-ап спектакли в супермаркете (фото)

Необычный формат театральных постановок привезет одесситам режиссер Елена Коляденко 27 декабря. Творческий коллектив впервые гастролирует по Украине с поп-ап спектаклями. Формат поп-ап означает, что шоу происходит в неожиданном для зрителя месте. На этот раз артисты играют не на сцене театра, а прямо среди супермаркета.

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«Куда мы обычно заходим после тяжелого рабочего дня? В магазин за покупками. А во время карантина это вообще единственное место для развлечений. Непростой 2020-й год очень повлиял на украинцев как на финансовом, так и на психологическом уровне. Сейчас нам всем не хватает немного радости. Поп-ап спектакль «Сільпосіпаки» может превратить поход в магазин в праздник и подбодрить людей», — рассказывает постановщик Елена Коляденко.

Организаторы не афишируют точного времени представления, чтобы предотвратить скопление зрителей и соблюсти формат поп-ап. Яркие герои могут появиться в супермаркете сети «Сільпо» в любое время. По сценарию, шесть вымышленных персонажей начинают игру в различных отделах среди полок с товарами. Они удивляют и привлекают гостей к шоу, среди артистов: иллюзионист, эквилибрист, клоун, жонглер, танцовщица степ, перкуссионист.

Сильпосипаки, акробатка

Сильпосипаки, поп-арт

Акробатка

 

Сильпосипаки, жонглер

Сильпосипаки, поп-арт в супермаркете

Жонглер

Сильпосипаки, танцовщица

Сильпосипаки, актеры

Танцовщица

Сильпосипаки, фокусник

Фокусник

Такие спектакли очень популярны за рубежом: в Нью-Йорке, Лондоне. Но для Украины это новый формат. Часть актеров из команды Елены Коляденко сотрудничали с Cirque du Soleil и помогали воплощать концепцию спектакля в Украине.

Адреса магазинов: Еврейская, 50/1, Генерала Петрова, 51, Семена Палия, 125б.

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