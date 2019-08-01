В Одессе появился первый аппарат для проверки слуха у детей

В Детскую поликлинику № 6 поступил аппарат для исследования нарушений слуха. Такого оборудования пока нет ни в одной больнице Одессы, в том числе частной.

Об этом сообщает “Первый городской канал“.

Небольшой аппарат позволяет выявить недостатки слуха на ранних этапах. Врачи довольны новым оборудованием, ведь оно простое в использовании. А сама процедура проверки слуха малыша занимает всего пару минут.

Аппарат стоит 160 тыс. грн. Половину этой суммы собрали одесситы с помощью социальной платформы «Доброе дело» за месяц. Еще половину оплатила поликлиника № 6.