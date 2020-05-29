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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появился мини-зоопарк

В Одессе появился мини-зоопарк

Царственный петух, красавцы-голуби, «цветастые» курочки… Новое пернатое поселение завелось в парке Победы. Здесь обустроили мини-зоопарк, точнее — птицепарк.

Сотрудники одесского Горзелентреста расширили и обустроили птичник, где раньше зимовали лебеди, и там теперь обитают разные птицы. Ну просто филиал Зоопарка!

Декоративные голуби нежно воркуют, семейства домашних курочек вызывают любопытство у посетителей, ну а петух смотрится как настоящий хозяин новых владений.

Птички вызывают живой интерес, они благополучно общаются с посетителями, для которых птичник стал приятным дополнением в целой череде приятного общения с живой природой парка Победы.

Специалисты заверяют, что для птичек созданы максимально комфортные условия проживания на новом месте. Птицы здесь будут жить круглый год, все продумано и для их проживания в холодный период года. Птичья коллекция будет дополняться новыми поселенцами, говорят, что скоро здесь можно будет увидеть и цесарок.

В парке птиц полно и з ними хорошо смотрят.
В парке птиц полно и з ними хорошо смотрят.
В парке птиц полно и з ними хорошо смотрят.
В парке птиц полно и з ними хорошо смотрят.
В парке птиц полно и з ними хорошо смотрят.
В парке птиц полно и з ними хорошо смотрят.
В парке птиц полно и з ними хорошо смотрят.
В парке птиц полно и з ними хорошо смотрят.
В парке птиц полно и з ними хорошо смотрят.
В парке птиц полно и з ними хорошо смотрят.
В парке птиц полно и з ними хорошо смотрят.

Фото Вячеслава Тенякова

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