В Одессе появился мини-зоопарк

Царственный петух, красавцы-голуби, «цветастые» курочки… Новое пернатое поселение завелось в парке Победы. Здесь обустроили мини-зоопарк, точнее — птицепарк.
Сотрудники одесского Горзелентреста расширили и обустроили птичник, где раньше зимовали лебеди, и там теперь обитают разные птицы. Ну просто филиал Зоопарка!
Декоративные голуби нежно воркуют, семейства домашних курочек вызывают любопытство у посетителей, ну а петух смотрится как настоящий хозяин новых владений.
Птички вызывают живой интерес, они благополучно общаются с посетителями, для которых птичник стал приятным дополнением в целой череде приятного общения с живой природой парка Победы.
Специалисты заверяют, что для птичек созданы максимально комфортные условия проживания на новом месте. Птицы здесь будут жить круглый год, все продумано и для их проживания в холодный период года. Птичья коллекция будет дополняться новыми поселенцами, говорят, что скоро здесь можно будет увидеть и цесарок.
Фото Вячеслава Тенякова