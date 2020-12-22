Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появился клуб для пап (фото)

В Одессе появился клуб для пап (фото)

В Одесе и Виннице открыли клубы для пап — «Татоhub.Одеса» и «ТатоHub.Вінниця». Тут будут повышать вовлеченность мужчин в уходе за детьми, что должно способствовать гармоничным отношениям в семье.

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Как сообщили в пресс-службе Фонда Народонаселення ООН в Украине, эти клубы открыли в рамках программы «ЕС за гендерное равенство: вместе против гендерных стереотипов и гендерно обусловленного насилия», которую финансирует ЕС и реализует Фонд ООН в области народонаселения совместно со структурой ООН Женщины.

«Украина является частью первой региональной программы, которая охватывает вопросы гендерного равенства в регионе Восточного партнерства», — отметил руководитель отдела экономического сотрудничества, социального и регионального развития Представительства ЕС в Украине Мартин Шредер.

В клубах будут проводиться занятия по детской психологии, управлению стрессом, ненасильственному общению, сексуальному образованию, преодолению гендерных и других вредных стереотипов. Также планируются занятия для будущих родителей.

Со временем такие же клубы планируют открыть и в других городах Украины.

Татоhub.Одеса

Татоhub в Одессе

одесский клуб для пап

Фото: Facebook.com/UNFPA.Ukraine

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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