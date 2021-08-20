В Одессе поговорят об «Украине, которой удается»

С 21 по 23 августа в Одессе пройдет Фестиваль Идей. Это событие проходит в нашем городе с 2017 года и собирает активных, неравнодушных и молодых душой людей.

Фестиваль – это площадка, где лидеры мнений, мыслители и практики вступают в диалог, вдохновляются, задают вопросы и ищут на них ответы. В этот раз все это произойдет накануне Дня Независимости. Именно к этой дате организаторами был избран особенный фокус фестиваля – «Украина, которой удается». Через успешные примеры в сфере бизнеса, государственного управления, культуры, науки, технологий и других отраслей мы будем пытаться понять наше настоящее и формировать видение будущего.

Среди спикеров – участники со всей Украины: Римма Зюбина, Савелий Либкин, Борис Херсонский, Денис Иванов, Катерина Ножевникова, Юлия Федив, Павел Климкин и многие-многие другие.

Стать участником фестиваля может любой, надо всего лишь зарегистрироваться на сайте фестиваля. Вход бесплатный.

Организаторы – Аспен Институт Киев та Impact Hub Odessa при поддержке фонда «Відродження».

Фото из Facebook организаторов фестиваля