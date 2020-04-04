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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе подвели итоги конкурса «Театр в фотообъективе» (фото)

В Одессе подвели итоги конкурса «Театр в фотообъективе» (фото)

Вот уже несколько лет подряд Одесса становится местом проведения международного конкурса “Театр в фотообъективе”.

В этом году участие в конкурсе приняло 240 фотографов (профессионалов и любителей) из 15 стран мира, которые прислали 1320 фоторабот. География участников расширилась на три континента: Европу, Азию и Африку (оказывается в Нигерии и Малави так же любят классический театр), а если учитывать членов международного жюри из США и Кубы, то и на четыре. 

– Для нас было неожиданным участие в фотоконкурсе представителей из Нигерии и Малави. Они прислали интересные и самобытные фотографии, опубликовали ряд материалов о фотоконкурсе, а также предложили открыть в Абудже (столицв Нигерии) выставку работ победителей, – говорит куратор конкурса Ирина Аверина. 

Фото участницы из Нигерии Chinelo Chikelu.

Традиционно, итоги подводятся в День театра, 27 марта. Этот год не стал исключением. Но в отличие от предыдущих лет, это сделали онлайн, а выставку победителей перенесли на послекарантинное время. 

По условиям Конкурса, участники могли прислать не более пяти фотографий в пяти категориях: художественная, портретная, движение в искусстве, ретро, открытая категория. В результате в финал вышли 96 участников.

Одесситы стали победителями в категориях: 

Portrait – Ирина Рогава. Портрет актрисы Валерии Задумкиной (Театр на Чайной) 

Ирина Рогава. Портрет актрисы Валерии Задумкиной

 Art – Юрий Литвиненко. Портрет артиста балета Станислава Скрынникова (Одесский национальный академический театр оперы и балета) 

Юрий Литвиненко. Портрет артиста балета Станислава Скрынникова

Open  – Александр Синельников. Фото у оркестровой ямы Одесского академического театра музыкальной комедии. 

Александр Синельников. Фото у оркестровой ямы

Portrait – Владислав Золин, Виктория Сергеева (3 место) 

Владислав Золин, Виктория Сергеева

Непрофессионалы: 

Open – Юлия Гладаренко,  2 место 

Фото Юлии Гладаренко.

Виноградова (Каверина) Лариса. 3 место 

Фото Виноградовой (Кавериной) Ларисы.

Ольга Кузнецова
Куликов Александр
Красноухов Сергей
Жбанова Дарья
Екатерина Погребная
Демьянчук Сергей
Данилов Александр
Гуттерман Михаил
Алексей Цилер

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Юлия Сущенко
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