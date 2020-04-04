В Одессе подвели итоги конкурса «Театр в фотообъективе» (фото)

Вот уже несколько лет подряд Одесса становится местом проведения международного конкурса “Театр в фотообъективе”.

В этом году участие в конкурсе приняло 240 фотографов (профессионалов и любителей) из 15 стран мира, которые прислали 1320 фоторабот. География участников расширилась на три континента: Европу, Азию и Африку (оказывается в Нигерии и Малави так же любят классический театр), а если учитывать членов международного жюри из США и Кубы, то и на четыре.

– Для нас было неожиданным участие в фотоконкурсе представителей из Нигерии и Малави. Они прислали интересные и самобытные фотографии, опубликовали ряд материалов о фотоконкурсе, а также предложили открыть в Абудже (столицв Нигерии) выставку работ победителей, – говорит куратор конкурса Ирина Аверина.

Традиционно, итоги подводятся в День театра, 27 марта. Этот год не стал исключением. Но в отличие от предыдущих лет, это сделали онлайн, а выставку победителей перенесли на послекарантинное время.

По условиям Конкурса, участники могли прислать не более пяти фотографий в пяти категориях: художественная, портретная, движение в искусстве, ретро, открытая категория. В результате в финал вышли 96 участников.

Одесситы стали победителями в категориях:

Portrait – Ирина Рогава. Портрет актрисы Валерии Задумкиной (Театр на Чайной)

Art – Юрий Литвиненко. Портрет артиста балета Станислава Скрынникова (Одесский национальный академический театр оперы и балета)

Open – Александр Синельников. Фото у оркестровой ямы Одесского академического театра музыкальной комедии.

Portrait – Владислав Золин, Виктория Сергеева (3 место)

Непрофессионалы:

Open – Юлия Гладаренко, 2 место

Виноградова (Каверина) Лариса. 3 место

Ольга Кузнецова Куликов Александр Красноухов Сергей Жбанова Дарья Екатерина Погребная Демьянчук Сергей Данилов Александр Гуттерман Михаил Алексей Цилер

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