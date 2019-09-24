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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе подпольные ассенизаторы ломают канализационные сети и угрожают сотрудникам водоканала

В Одессе подпольные ассенизаторы ломают канализационные сети и угрожают сотрудникам водоканала

В последнее время резко увеличилось количество жалоб от одесситов на работу ассенизаторских автомобилей, которые сливают канализационные отходы прямиком в коллекторы под окнами жилых домов, в балки, овраги, ливневки.

На сегодняшний день стоки порядка 20 тысяч частных домов, оборудованных выгребными ямами, вывозятся стихийно подпольными перевозчиками и сливаются в несанкционированных местах. От такой деятельности незаконных ассенизаторов разрушаются городские канализационные сети, а бюджет не получает ни копейки от налоговых отчислений. Из-за неконтролируемого слива сточные воды загрязняют окружающую среду, ставя под угрозу экологическую безопасность курортного города и Черного моря. При этом по результатам обследования домовладений выявлено, что большинство выгребных ям просачиваются в почву, катакомбы, что прямо запрещено законом.

Сотрудники водоканала проводят постоянные рейды по точкам незаконного слива канализационных отходов. Во время последнего рейда в Суворовском и Малиновском районах было выявлено порядка 10 случаев незаконного слива жидких бытовых отходов подпольными перевозчиками. По ряду адресов выявлено разрушение канализационных колодцев, а некоторые деятели даже умудрились установить свои замки на крышки люков, которые принадлежат водоканалу.

Во всех случаях нарушений полицейскими составлены соответствующие материалы и проводится расследование, виновные будут привлечены к ответственности.

Сегодня в Одессе работает не менее 50 незаконных ассенизаторских автомобилей. Владельцы ассенизаторов и их «смотрящие» подделывают фиктивные договора на вывоз отходов и даже прибегают к угрозам в адрес сотрудников «Инфоксводоканала».

Незаконный слив канализационных отходов
Незаконный слив канализационных отходов
Незаконный слив канализационных отходов
канализация
Незаконный слив канализационных отходов

«Инфоксводоканал» обращает внимание, что Одесский городской совет решением сессии определил «Инфоксводоканал» единственным законным исполнителем услуг по вывозу жидких бытовых отходов на территории города. Таким образом будет решен важнейший экологический вопрос для курортного города.

В свою очередь, владельцам частных домов, не подключенных к системе централизованного водоотведения, необходимо заключить договора с филиалом «Инфоксводоканал» на вывоз отходов из выгребных ям. Вывозить стоки будут  специализированными автомобилями на станции биологической очистки «Южная и «Северная». Это позволит  гарантировать  выполнение всех санитарных норм и требований, а также предупредить экологическую катастрофу.

А пока же, рейды по незаконным перевозчикам планируется проводить ежедневно, материалы по каждому из них будут переданы в правоохранительные органы.

«Инфоксводоканал» призывает одесситов не оставаться равнодушными к безопасности окружающей среды и сообщать в колл-центр предприятия обо всех случаях незаконного слива жидких бытовых отходов.

Колл-центр:

  • 048-705-55-05
  • 048-780-55-05
  • 068-905-55-05 (Киевстар)
  • 066-905-55-05 (Водафон)
  • 093-17-00-155 (Лайф)

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