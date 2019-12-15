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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе подорожало строительство велопешеходной эстакады на Трассе Здоровья

В Одессе подорожало строительство велопешеходной эстакады на Трассе Здоровья

Необходимость в дополнительных работах возникла из-за непредвиденных обстоятельств при выполнении начального проекта по договору. Технические работы связаны с изначальным тендером.

Соответствующий тендер размещен в системе государственных закупок Prozorro.

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета назначало новый тендер относительно строительства велопешеходной эстакады, которая должна продлить Трассу Здоровья с 8-й по 10-ю станцию Большого Фонтана. Согласно документу, стоимость работ выросла на 14,5 млн гривен. В целом стройка обойдется городу в сумму, более 70 миллионов грн.

Договор заключен с тем же исполнителем работ – ООО «Ростдорстрой». В объяснении к новому тендеру управление написало, что из-за непредвиденных обстоятельств пришлось снова проводить переговоры и заключать договор. Сами работы технически или экономически связаны с первоначальным проектом по строительству эстакады на сумму 31 миллион 140 тысяч гривен.

В связи с этим, судя по описанию предмета закупки, срок исполнения работ назначен на 31 декабря 2020 года, что в очередной раз переносит открытие эстакады.

Фото: lotsia.com.ua

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Артем Виноградов
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