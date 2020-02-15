В Одессе и почтили память погибших в АТО, и вспоминали афганцев

В Одессе днем 15 февраля чествовали участников боевых действий на территории других государств и 31-ую годовщину вывода войск из Афганистана.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, колонна участников боевых действий в Афганистане и членов семей погибших прошла по улицам города. Они возложили цветы на Мемориале героической обороны Одессы 411-й береговой батареи; в парке на 7-й ст. Б. Фонтана; к подножию памятника воинам-интернационалистам в парке им. Т. Г. Шевченко. В храмах Одессы отслужили панихиды по погибшим военнослужащим.

Кроме того, в субботу вечером возле парка Шевченко началась акция “Герої не вмирають”. Собравшиеся почтили почтить память бойцов, погибших в зоне боевых действий в Донбассе. Как сообщает “УСИ”, в память о погибших зачитали молитвы. Затем началось шествие по городским улицам. Участники акции держат плакаты с надписями “Герої не вмирають”, флаги Украины и факелы.

На плакатах также указаны имена погибших одесситов, которые служили в батальоне “Азов”: Николай “Акелла” Троицкий, Вячеслав “Козак” Кирилов и Александр “Кутуз” Кутузакий.

Фото: Одесский горсовет, УСИ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!