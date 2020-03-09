В Одессе планируют закупить устойчивую краску для дорожной разметки

Аукционы пройдут 19 и 23 марта, а поставки должны быть проведены в течение 2020 года.

Как сообщает «Пушкинская», для дорожной разметки закупят двухкомпонентный пластик, а также краску. За один лот СМЭП готово заплатить 3 млн 73 тыс 200 грн, за второй – 3 млн 90 тыс грн.

Планируется закупить пластик премиум-класса марки Signodur или его эквивалент. Гарантия на него – не менее двух лет после нанесения, поскольку он выдерживает перепады температур, отражает свет, устойчив к погодным условиям и химическим средствам, которые применяются зимой.

Краску закупят марки Signocryl или ее эквиваленты, гарантийный срок эксплуатации которой – не менее полугода. Такая краска не выгорает на солнце, имеет противоскользящий эффект. При этом она наносится за 2-2,5 часа, а если делать это при температуре воздуха +15, то можно обойтись без длительной задержки транспорта.

Однако предыдущие торги по закупке краски не состоялись, поскольку только одна компания-поставщик подала предложение.

Фото: Одесский горсовет

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