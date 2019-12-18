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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе планируют строить перехватывающие паркинги: где их разместят

В Одессе планируют строить перехватывающие паркинги: где их разместят

Управление архитектуры и градостроительства Одесского горсовета разработало схемы возможного размещения первых трех перехватывающих паркингов, которые должны будут разгрузить центр горда.

Как сообщил главный архитектор Михаил Шайденко, эти паркинги можно обустроить под проезжей частью между железнодорожным вокзалом и зеленой зоной, в районе улиц Мечникова, Большой и Малой Арнаутской, а также между Балковской и Херсонским сквером под разворотным кольцом трамвая №20.

В одноэтажном паркинге смогут оставить свои машины до тысячи автомобилистов. Правда, предварительно, стоимость строительства одного паркоместа обойдется от шести до восьми тысяч долларов. Заместитель мэра Одессы Петр Рябоконь отметил, что для этих целей надо привлекать инвесторов.

Фото: elprogreso.es

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