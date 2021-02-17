В Одессе пятеро злодеев сколотили “секс-банду” (видео)

В Одессе поймали банду, которая публиковала объявления об интимных услугах, а потом вымогала деньги у клиентов. При этом злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных органов. А деньги брали якобы за неразглашение обстоятельств личной жизни своих жертв и непривлечение их к уголовной ответственности.

Злоумышленники размещали в интернете объявления об интимных услугах, которые якобы предлагали несовершеннолетние или люди с нетрадционной сексуальной ориентацией.

Когда клиент оставался наедине с “исполнителем”, в квартиру врывались псевдоправоохранители и силой отбирали у человека деньги и требовали сделать взнос на банковский счет, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

В числе злодеев – четверо граждан Украины и один иностранец. Среди подозреваемых – действующий полицейский из Киевской области.