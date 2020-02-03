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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе пьяный водитель влетел в разрытую коммунальщиками яму (фото, видео)

В Одессе пьяный водитель влетел в разрытую коммунальщиками яму (фото, видео)

Происшествие случилось на углу улиц Маршала Говорова и Черняховского.

Автомобилист за рулем Рено не заметил оставленную коммунальщиками яму и провалился туда.

Об этом сообщила в Facebook директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

По ее словам, там раскопали участок дороги, чтобы заменить теплотрассу. Место оградили, однако водитель не увидел металлическое ограждение и, врезавшись в него, залетел в яму.

Водитель не пострадал. Его покореженную машину достали с помощью эвакуатора.

Как отметила Анна Позднякова, автомобилист был пьян.

“Как оказалось, водитель был изрядно «подшофе» — 0,75 промилле, – написала она. – Ну, что тут скажешь, и смех, и грех, в результате – разбитый автомобиль и протокол за вождение в нетрезвом виде”.

Предварительно известно, что автомобилист мало того, что сел выпившим за руль, так еще и ехал на большой скорости.

В то же время пользователи соцсетей советуют чиновникам обзавестись более современными ограждениями для мест аварийных раскопок.

“Думаю, стоит подумать об ограждениях, как за границей, со светоотражающими знаками, полосами и с диодными проблесковыми фонарями”, – написал комментатор Вячеслав Виговский.

Фото: Анна Позднякова, Facebook

Видео: instagram.com/dtp.odessa

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