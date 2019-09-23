В Одессе переназовут популярные городские мосты

Для этого в городе проведут специальные общественные слушания. Они состоятся 26 сентября.

Там выступят члены историко-топонимической комиссии. Решат судьбу восьми мостов, расположенных в Одессе. Так, новые имена хотят дать Тещиному мосту, мостам Новикова и Коцебу, а также Гобатому, Куяльницкому, Глухому, Строгановскому, Пересыпьскому мостам.

Об этом сообщается на сайте города Одессы.

Для них предлагают подобрать официальные названия, при этом в планах – вернуть всем или нескольким их исторические наименования.

Где: ул. Приморская, 59, концертный зал муниципального театра духовой музыки

Когда: начало – в 16:00

Фото: vmireinteresnogo.com