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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе оживут громкоговорители и зазвучат тревожные сирены

В Одессе оживут громкоговорители и зазвучат тревожные сирены

На эту среду, 27 ноября, в городе запланировали проверить автоматизированную систему централизованного оповещения.

Так, в 10.00 заработают электромеханические сирены и начнут вещать уличные громкоговорители. Систему будут проверять до 16.00 – поэтапно по всему городу.

Об этом предупреждают в пресс-службе одесской мэрии.

Одна сирена может звучать около трех минут. Тех, кто в указанное время услышит прерывистый шум, просят не пугаться.

При этом, в случаях, если тревожные сигналы в будущем зазвучат без предупреждения, стоит сообщить в службу гражданской защиты города по телефону: 048-748-15-09.

В то же время система предназначена для того, чтобы предупредить о серьезном ЧП в городе. Если она сработает, необходимо включить телевизор или радио, где скоординируют дальнейшие действия горожан.

Фото: s15.stc.all.kpcdn.net

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