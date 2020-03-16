В Одессе овчарка Фифа учуяла у пассажира самолета галюциногенные грибы

Во время таможенного досмотра служебная собака помогла одесским стражам порядка обнаружить запрещенный груз.

Об этом сообщают в группе «Служебные собаки таможни» в Инстраграме.

Так, овчарке Фифе показалась подозрительной сумка украинца, вернувшегося домой из Минска. Всем своим видом собака показывала, что что-то с грузом не так.

Нюх Фифу не подвел. Среди вещей у пассажира нашли галюциногенные грибы.

Нарушитель завернул опасный психотроп в полиэтиленовый пакетик и засунул этот сверток в носок. Но ухищрения не помогли. Теперь мужчине придется отвечать за ввоз запрещенного вещества по закону. О находке уже сообщили в следственный отдел полиции.

Кстати, это первый случай в Украине, когда служебный пес обнаружил на таможне грибы, которые содержат опасное вещество псилоцибин.

Фото: Инстаграм группы “Служебные собаки таможни”

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