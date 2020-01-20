В Одессе отменили спектакль с участием российских звезд: их не пустили в страну

Спектакль “Идея фикс” должен был 22 января состояться в одесском театре музкомедии.

В главных ролях в постановке задействованы российские актеры Марат Башаров, Андрей Бутин, Лариса Удовиченко и Сергей Колесников.

Однако звезд не пропустили в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

В аэропорту Запорожья выяснили, что Сергей Колесников нелегально посещал Крым, после чего ему запретили въезд в Украину. В свою очередь, Андрей Бутин и Лариса Удовиченко не смогли четко сообщить о цели визита Госпогранслужбе.

При этом Марат Башаров сам отказался лететь в Украину, написав на своей странице в Инстаграме, что спектакли сорваны.

Фото: афиша театра музкомедии

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