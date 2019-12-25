В Одессе замечено появление европейских Дедушек Морозов (фото)

В день празднования Европейского торжества в городе властвует «зима по-одесски»: мелкий дождь, довольно тепло и внешне уныло.

Впрочем, выходной, опять же — праздник. Народные гуляния отмечаются на Приморском бульваре, который стал уже пропитан ароматом глинтвейна. Рядом с памятником Дюку красуется новогодняя елка, собранная из подарков. Она именуется «европейской», заодно и арт-елкой. Ее не зажигают, она, собственно, в этом и не нуждается: блистает «золотым» дизайном.

В Летнем театре отмечают Европейское Рождество. Людей довольно много, детям радость: тут вам и привычная Снегурочка, с Снеговики, и концерт.

Царит хорошее настроение, устроители стараются вовсю. Праздник римо-католиков, частично православных и представителей большинства протестантов празднуется сообща всеми. Многие взрослые довольны: детей занимают, их веселят, значит, все в порядке. Ребятня то пускается в пляс под звуки оркестра, то участвует в играх, то припевает.

Бурными аплодисментами взрослые и маленькие одесситы приветствуют появление «Дедушек Морозов». Рождество ведь Европейское, и на радость детям в Летнем театре появляются «аналоги» Деда Мороза — из Чехии и Польши. Потом появился и «привычный».

Несмотря на все «разности», добрых дедушек объединяло одно — самые светлые пожелания детворе и взрослым, был даже проведен обряд «благословения всех без исключения» на все самое лучшее в наступающем году.

Деды Морозы провели с детьми развеселые соревнования, пустились в пляс, и сразу стало понятно: чем их больше, тем лучше.

Выступления юных талантов города, занимательные игры, возгласы одобрения, зажигательная музыка — все это стало настоящим украшением еще одного выходного в эти зимние дни, несмотря на дождь, туман и сырость.

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