На избирательном участке в Одессе умыкнули печать (видео)

Одесский полицейские проводят расследование по факту кражи печати участковой избирательной комиссии (УИК).
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, об исчезновении печати правоохранителям сообщила председатель УИК в Киевском районе города.
Предварительно установлено, что печать находилась на столе в помещении УИК. Члены избиркома заметили ее отсутствие после того, как подсчитали бюллетени, должным образом заполнили всю необходимую документацию и, опечатав ее, закрыли в сейфе.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.158-3 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии). Идет расследование.