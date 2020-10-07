В Одессе отключат газ жителям 7 улиц – кому 8 октября не повезет?

Завтра, 8 октября, в Одессе останутся без газа жители семи улиц.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Так, с 10:00 до 17:30 часов газа не будет по таким адресам:
- переулок Косой, 1;
- улица Академика Вильямса, 38/2, 41, 43, 43а, 43ж, 43з, 43и, 43к;
- улица Николая Гумилева, 14а/1, 2;
- переулок Радостный, 2;
- улица Демченко, 7, 13, 15/2, 19, 19а, 21, 23 ,25, 2/1, 4, 4а, 8а, 10, 18, 20, 24, 24а, 26, 28а, 28, 20-38, 30, 2в;
- улица Саксаганского, 28;
- улица Художника Федорова, 38, 28, 36, 33, 35.
Причина отключения газа – ремонт газопровода по улице Демченко, 19.
Фото иллюстрационное