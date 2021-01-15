В Одессе останутся без электричества десятки домов на 2-х улицах

Завтра, в субботу, 16 января, в Одессе из-за плановых работ без света останутся несколько десятков домов на двух улицах.
Как сообщает компания «Одессаоблэнерго», электричества не будет по таким адресам:
- Авдеева-Черноморского улица, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 24а, 20а, 39, 28а, 28б, 24/2, 39а, 59а, 46/1, 45в, 45б, 43а, 45а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 241;
- Чубаевская улица, 5, 9, 9а, 9а/б, 9б/2, 9в, 9г, 18б, 13а, 15к, 15а, 15в, 15г, 15д, 15д2, 15ж, 15и, 16а, 16б, 15б1, 17/1, 11, 15б, 18/5, 18а, 11д, 20а, 28б, 22а, 22б, 28а, 24а, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 17/2.
Время отключения: с 09:00 до 17:00 часов.