В Одессе осталась без света улица Академика Заболотного – энергетики назвали причину

Отключения света в Одессе: кого ждет блэкаут 23 февраля Завтра, в среду, 23 февраля 2022 года, в Одессе на весь день хотят отключить электроснабжение 12 улиц.

Об этом сообщает сайт «Блэкаут» со ссылкой на информацию компании «ДТЭК Одесские электросети». ПОДРОБНЕЕ