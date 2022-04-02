В Одессе осталась без света улица Академика Заболотного – энергетики назвали причину

Сегодня днем, 2 апреля, в Одессе остались без электроснабжения жители улицы Академика Заболотного в Суворовском районе.
Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно» со ссылкой на компанию «ДТЭК Одесские электросети», причиной отключения света стало аварийное повреждение кабельной линии.
Устранить поломку и возобновить электроснабжение планируется к 20:00 сегодняшнего дня.
Проверить свой адрес можно здесь.
Также можно оставить заявку в чат-ботах:
или позвонив в Колл-центр:
- (095) 750 90 90;
- (068) 750 90 90;
- (048) 705 90 90;
- (073) 750 90 90.