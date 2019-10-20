В Одессе оригинально преобразили исторический угол (фото)

В прошлом году «Одесская жизнь» рассказывала о том, как мастера стрит-арта преобразили «стык» трех улиц в историческом центре: там появился оригинальный мурал, преобразивший унылый фасад.

А место знаковое: это ведь не очень частое явление в городе, когда три улицы соединяются вместе — Ольгиевская, Новосельского и Нежинская.

И вот теперь этот мурал словно продолжился еще одним, совершенно новым, но тоже в тему «красивая-красивая Одесса».

Территория перед этим преображенным углом по-прежнему пребывает в далеко не лучшем состоянии. И все же это не та ситуация, которая была здесь год назад. Создатель платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун по этому поводу сообщает, что здесь все же будет создан новый скверик. И уже ведутся работы по его обустройству. Ну, а два мурала станут его достойным украшением.

Авторы красивого настенного новшества — одесский художник Игорь Матроскин и команда М97.

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