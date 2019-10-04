В Одессе официально запретили строить жилкомплекс на Фонтане

ГАСИ остановила стройку на приморских склонах в районе 13-й станции Большого Фонтана, которая давно вызвала недовольство у горожан.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Решение основывалось на данных местного органа градостроительства, который указал, что не выдавал никаких бумаг с условиями на застройку территории. По словам представителей ведомства, строительство жилого комплекса, который начали возводить на Фонтане, ведется с нарушениями предписаний.

В итоге инспекция постановила аннулировать разрешение на строительные работы в районе 13-й станции Большого Фонтана.

Фото: gethom.com