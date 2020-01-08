В Одессе очистили от засора проблемный сток и постановили регулярно промывать его

Об этом сообщает usionline.com.

Он засоряется в одном и том же месте, причем по нескольку раз в году. Грязные лужи растекаются по тротуарам и двору, где ходят люди.

А недавно после обращения в Инфоксводоканал его сотрудники расчистили закупорку. Сток включили в список объектов, которые планируют регулярно промывать.

Так в ведомстве надеются, что засор не повторится. При этом просят местных жителей не оставлять машины над люком, чтобы коммунальщики могли добраться туда по необходимости.

Фото: usionline.com

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