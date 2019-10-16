В Одессе общественница сломала ребро, упав в открытый люк

Одесситка Татьяна Зет гуляла с собакой и не заметила, как угодила в канализационную шахту.
Об этом общественный деятель написала на ее странице в Facebook.
Люк был открыт. А вместо того, чтобы оградить, коммунальщики просто притрусили его сверху ветками. Замаскировали так, что с ходу и не разглядишь, особенно в темноте.
В итоге одесситка получила перелом ребра со смещением.
“Постельный режим, не встать, ни сесть, – поделилась Татьяна. – Сердечную благодарность за этот “подарок” выражаю биомусору, укравшему крышку канализационного люка, и коммунальным службам, не посчитавшим нужным обезопасить прохожих”.
Фото: Facebook Татьяны Зет