В Одессе обновляют дендропарк Победы (фото)

Летний театр в Горасаду имеет такую же давнюю историю, как и сам Горсад. Само понятие «Летний театр» за ним закрепилось во второй половине 1940-х годов, когда он стал именоваться «Летним театром Одесской филармонии». Но мы сейчас не о славном прошлом, а о новой истории Летнего.
Несмотря на то, что парк Энтузиастов в Суворовском районе внесен в список парковых зон Одессы, его территория четко не определена. Местные жители узнали, что там хотят построить детский сад. Но выделенные места под дошкольные учебные заведения используются не по назначению. Поэтому инициативная группа одесситов созвала пресс-конференцию, чтобы рассказать об угрозе.
Торговля в неустановленных местах, самовольное размещение МАФов, нерадивое содержание прилегающей к домовладению территории, сжигание мусора или листы. Все это нарушения правил благоустройства города, за которые могут оштрафовать. О том, кто и что проверяет и за что еще штрафуют горожан, рассказала заместитель начальника инспекции по благоустройству города Департамента архитектуры и градостоительства Одесского горсовета Наталья Мостовских.