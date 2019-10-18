В Одессе обновляют дендропарк Победы (фото)

Летний театр одесского Горсада: история новая и новейшая Летний театр в Горасаду имеет такую же давнюю историю, как и сам Горсад. Само понятие «Летний театр» за ним закрепилось во второй половине 1940-х годов, когда он стал именоваться «Летним театром Одесской филармонии». Но мы сейчас не о славном прошлом, а о новой истории Летнего. ПОДРОБНЕЕ

Опасаются застройки: в Одессе обсудили судьбу парка Энтузиастов Несмотря на то, что парк Энтузиастов в Суворовском районе внесен в список парковых зон Одессы, его территория четко не определена. Местные жители узнали, что там хотят построить детский сад. Но выделенные места под дошкольные учебные заведения используются не по назначению. Поэтому инициативная группа одесситов созвала пресс-конференцию, чтобы рассказать об угрозе. ПОДРОБНЕЕ