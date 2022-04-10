В Одессе объявлено штормовое предупреждение на 11 апреля – будет ветрено

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе и области ожидается ухудшение погоды: в течение суток будет дуть сильный северо-западный ветер. Его скорость может достигать 15-20 м/с.

Ночью и утром возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков.

В этой связи одесская мэрия просит одесситов и гостей города быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу, не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач, а также осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.